Emre Akbaba 150 gün sonra ilk 11'de
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığından geri dönen Emre Akbaba, 150 gün sonra ilk 11'de yer aldı.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Akhisarspor'u konuk ederken, Emre Akbaba geri döndü.
Sarı-kırmızılıların 7. haftada BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 13 hafta forma giyemeyen Emre Akbaba, Akhisarspor maçında 150 gün sonra ilk 11'de şans buldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hücum hattında Emre Akbaba ile birlikte Feghouli ve Onyekuru ile Kostas Mitroglou'nu görevlendirdi.
Yunan golcü Mitroglou, Mbaye Diagne'nin sakatlığı sonrasında görev aldı.
LINNES VE FERNANDO DA SAKAT
Galatasaray'da Diagne dışında Fernando ve Linnes de sakatlıkları nedeniyle Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.