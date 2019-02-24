Emre Akbaba 150 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Akhisarspor'u konuk ederken, Emre Akbaba geri döndü.

Sarı-kırmızılıların 7. haftada BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 13 hafta forma giyemeyen Emre Akbaba, Akhisarspor maçında 150 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hücum hattında Emre Akbaba ile birlikte Feghouli ve Onyekuru ile Kostas Mitroglou'nu görevlendirdi.

Yunan golcü Mitroglou, Mbaye Diagne'nin sakatlığı sonrasında görev aldı.

LINNES VE FERNANDO DA SAKAT

Galatasaray'da Diagne dışında Fernando ve Linnes de sakatlıkları nedeniyle Akhisarspor maçı kadrosunda yer almadı.