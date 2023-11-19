Emre Akbaba, aday kadrodan çıkarıldı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün akşam oynanan özel maçta Almanya karşısında 3-2 galip gelmeyi başardı. Mücadelede sakatlanan Emre Akbaba ile ilgili federasyondan açıklama geldi.

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıklama.

İşte TFF'nin açıklaması:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."