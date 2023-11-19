İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Akbaba, aday kadrodan çıkarıldı!
Spor

Emre Akbaba, aday kadrodan çıkarıldı!

TFF, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta sakatlık yaşayan Adana Demirsporlu Emre Akbaba'nın, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

19 Kasım 2023 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Emre Akbaba, aday kadrodan çıkarıldı!
ABONE OL

Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün akşam oynanan özel maçta Almanya karşısında 3-2 galip gelmeyi başardı. Mücadelede sakatlanan Emre Akbaba ile ilgili federasyondan açıklama geldi.

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıklama.

İşte TFF'nin açıklaması:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.