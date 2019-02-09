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Emre Akbaba, Fatih Terim'den görev bekliyor

Beklenenden 1 ay önce sahalara dönen Emre Akbaba, teknik heyetten Trabzonspor maçı öncesi forma istedi.

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Sezonun ilk yarısında sakatlanan ve yoğun çalışmalarla beklenden erken geri dönen Emre Akbaba, Hatayspor mücadelesinde maç kadrosuna alındıktan sonra Trabzonspor maçında formayı istedi.
 
Fatih Terim'in yokluğunda yardımcı antrenör Hasan Şaş ile birebir görüşme yapan Emre Akbaba, "İyi durumdayım. Hazırım. Kendimi harika hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Hasan Şaş'ın Emre Akbaba'nın antrenmanlarda gösterdiği performansı ve kendisiyle yaptığı görüşmeyi teknik patron Fatih Terim'e aktardığı, oyuncunun istekli görüntüsünün dikkatini çektiğini iletti.
 
Fatih Terim'in Trabzonspor maçının gidişatına ve skoruna göre Emre Akbaba'ya görev verebileceği, ayrıca yıldız oyuncunun şu anki formundan da memnun olduğu kaydedildi.
 
ÖNGÖRÜLENDEN 1 AY ÖNCE SAHALARDA
 
28 Eylül'de oynanan BB Erzurum maçında ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Emre Akbaba, doktorların ve fizyoterapistlerin yoğun çalışması ve tedaviye bağlılığıyla öngörülenden 1 ay erken sahalara dönmüş oldu.
 
(Sporx)

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