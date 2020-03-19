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Spor

Emre Akbaba ilk 11'e geri dönüyor

Süper Lig'in ikinci devresine hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekilen Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor.

19 Mart 2020 Perşembe 09:36 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:36
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Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Emre'nin ara transfer döneminde lisansı çıkartılmıştı. Sahalara fırtına gibi bir başlangıç yapmış, 2'si ligde 4 gol atma başarısı göstermişti. 27 yaşındaki futbolcu, 27. haftada oynanan Fenerbahçe derbisi ile birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı.

Yıldız futbolcu, son 4 lig maçında ise teknik direktör Fatih Terim tarafından tercih edilmedi ve sadece 33 dakika süre alabildi. Ömer Bayram'ın elinde oluşan kırık sebebiyle operasyon geçirmesi ve Younes Belhanda'nın formsuz olması sebebiyle Çaykur Rize deplasmanında Emre Akbaba orta sahada görev yapacak.

Emre'nin orta sahada partnerleri ise Michael Seri ve Mario Lemina olacak. Yedek oturmaktan hiçbir zaman şikayet etmeyen sarı-kırmızılı futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte kendini yeniden ispat etmeyi hedefliyor.

RİZE TESADÜFÜ

Emre geçtiğimiz yıl Rize maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akkaba, yine Karadeniz ekibiyle oynanan kupa maçıyla sahalara dönüş yapmıştı. Şimdi yine bir Rize maçı var ve Emre yeniden sahne alacak.

(Takvim)

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