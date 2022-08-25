Emre Akbaba krizi! Direkt biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, performansıyla beklentilerin altında kalan Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. Ancak Emre Akbaba, yedek kalmamak ve devamlı oynamak istiyor.

OKAN BURUK'TAN EMRE AKBABA KARARI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'daki performansıyla alkış toplayan Emre Akbaba, bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmüştü. Ancak Akbaba, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk ise 29 yaşındaki orta sahayı yedek kulübesine çekme kararı aldı.

EMRE AKBABA DEVAMLI OYNAMAK İSTİYOR

Okan Buruk'un yedek kulübesine çekmeyi planladığı Emre Akbaba ise yedek kalmak istemiyor. Devamlı oynamak isteyen Akbaba'nın bunun için gerekirse ayrılabileceği de öğrenildi.

PERFORMANSI

Emre Akbaba, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 13 gol, 6 asistle skora katkıda bulundu. Bu sezon ise Galatasaray formasıyla şu ana kadar 3 maça çıkarken skora etki edemedi ve performansıyla eleştiri konusu oldu.