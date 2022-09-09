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Spor

Emre Akbaba resmen Adana Demirspor'da

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olduğunu açıkladı.

9 Eylül 2022 Cuma 00:43 - Güncelleme:
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Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un Emre Akbaba için 500 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacağını duyurdu.

İşte açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Emre Akbaba'nın transferi konusunda Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Adanademirspor Sportif Yatırımlar A.Ş.net 500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödeyecek olup futbolcunun üçüncü bir kulübe transferi halinde toplam satış bedelinin yüzde 50'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Kulübümüzün futbolcuyu transfer etme önceliği bulunmaktadır.

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