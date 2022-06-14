Emre Akbaba resmen imzalıyor! Ve bitti bu iş

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon tekrar çıkış yakalayan Emre Akbaba bir çok kulübün radarına girdi. 29 yaşındaki futbolcu için başta Alanyaspor olmak üzere bir çok kulüp devrede. Bonservisinin bulunduğu Galatasaray ise yıldız futbolcu için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatarak yeni sezonda Galatasaray formasını giymesini istiyor.

EMRE AKBABA İMZALIYOR

29 yaşındaki yıldız futbolcu sarı kırmızılı ekipte kalmayı her fırsatta dile getirirken sözleşmesinin son senesine girdi. Galatasaray'da başkanlığa yeni seçilen Dursun Özbek'in teknik direktörü henüz belli değilken Emre Akbaba için düşüncesinin sözleşmesini uzatmak olduğu öğrenildi. Emre Akbaba ise sözleşme uzatma fikrine çok sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılar milli futbolcu ile imza aşamasında.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre buldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi