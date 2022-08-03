Emre Akbaba sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Emre Akbaba geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak tamamlamıştı. Başarılı bir sezonu geride bırakan 29 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takıma geri döndü. Hazırlık kampında iyi performans sergileyen Emre Akbaba için teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Milli yıldız Galatasaray'da kalacak.

EMRE AKBABA HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Galatasaray bu sezon iki kulvarda mücadele edecek. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterecek olan sarı kırmızılılar transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Teknik direktör Okan Buruk, takıma geri dönen Emre Akbaba'yı kadroda değerlendirmeyi tercih etti. 48 yaşındaki genç çalıştırıcı Emre Akbaba'yı oyuna daha sonradan hamle oyuncusu olarak düşünüyor. Okan Buruk'un o bölgede istediği isim ise Evander. Ancak merkez orta saha bölgesinde de oynayabilen Evander, Akbaba ile skorun durumuna göre sahada birlikte görev alabilir.

13 GOL VE 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Emre Akbaba bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da 37 resmi maça çıktı. Karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer alan yıldız oyuncu 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi