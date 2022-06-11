İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2022 Cumartesi / 12 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1113
  • EURO
    18,0195
  • ALTIN
    1029.96
  • BIST100
    2543.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Akbaba transferinde herkes ters köşe oldu! Sürpriz teklif: Kimse bunu beklemiyordu
Spor

Emre Akbaba transferinde herkes ters köşe oldu! Sürpriz teklif: Kimse bunu beklemiyordu

Emre Akbaba'nın Galatasaray'a geri dönmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Alanyaspor'un bu sezon kiralık olarak formasını giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Haziran 2022 Cumartesi 19:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Bu sezonu kiralık geçirdiği Alanyaspor'dan Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Emre Akbaba'nın transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Alanyaspor, Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

EMRE AKBABA İÇİN ALANYASPOR DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, geçtiğimiz yaz aylarında Emre Akbaba'yı kiralık olarak Alanyaspor'a göndermişti. Akbaba, Alanyaspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Akdeniz ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öğrenildi.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Alanyaspor, Emre Akbaba'nın bonservisini almak istese de Galatasaray'daki mevcut Burak Elmas yönetiminden henüz yanıt almadı. Akbaba için seçilecek olan yeni yönetimin karar vermesi bekleniyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki başarılı orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.