Emre Akbaba transferinde herkes ters köşe oldu! Sürpriz teklif: Kimse bunu beklemiyordu

Bu sezonu kiralık geçirdiği Alanyaspor'dan Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Emre Akbaba'nın transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Alanyaspor, Emre Akbaba'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

EMRE AKBABA İÇİN ALANYASPOR DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, geçtiğimiz yaz aylarında Emre Akbaba'yı kiralık olarak Alanyaspor'a göndermişti. Akbaba, Alanyaspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Akdeniz ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öğrenildi.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Alanyaspor, Emre Akbaba'nın bonservisini almak istese de Galatasaray'daki mevcut Burak Elmas yönetiminden henüz yanıt almadı. Akbaba için seçilecek olan yeni yönetimin karar vermesi bekleniyor.

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EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki başarılı orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.