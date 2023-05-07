Emre Akbaba transferinde yılın bombası patlıyor! Resmen imzalıyor...

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha Emre Akbaba, Adana Demirspor'daki performansı ile büyük beğeni topladı. Yönetim performansından memnun olunan başarılı oyuncu Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bonservisiyle birlikte Adana Demirspor'un yolunu tutan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile devam edecek. Adana Demirspor'da formunu yakalayan ve yönetimin ortaya koyduğu projeden memnun olan başarılı orta saha takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.
Adana Demirspor formasıyla ligde bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı orta saha, 5 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.