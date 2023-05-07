Emre Akbaba transferinde yılın bombası patlıyor! Resmen imzalıyor...

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha Emre Akbaba, Adana Demirspor'daki performansı ile büyük beğeni topladı. Yönetim performansından memnun olunan başarılı oyuncu Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



EMRE AKBABA ADANA DEMİRSPOR İLE DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bonservisiyle birlikte Adana Demirspor'un yolunu tutan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile devam edecek. Adana Demirspor'da formunu yakalayan ve yönetimin ortaya koyduğu projeden memnun olan başarılı orta saha takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

MONTELLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı ve teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da geçer not aldı. Başarılı orta saha kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.Adana Demirspor'da önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba için kollar sıvandı. Yönetim 30 yaşındaki oyuncu ile en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

Adana Demirspor formasıyla ligde bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı orta saha, 5 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi