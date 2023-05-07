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Spor

Emre Akbaba transferinde yılın bombası patlıyor! Resmen imzalıyor...

Emre Akbaba için Adana Demirspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kadroya katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalanacak. İşte detaylar...

7 Mayıs 2023 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Emre Akbaba transferinde yılın bombası patlıyor! Resmen imzalıyor...
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Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki deneyimli orta saha Emre Akbaba, Adana Demirspor'daki performansı ile büyük beğeni topladı. Yönetim performansından memnun olunan başarılı oyuncu Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

EMRE AKBABA ADANA DEMİRSPOR İLE DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bonservisiyle birlikte Adana Demirspor'un yolunu tutan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile devam edecek. Adana Demirspor'da formunu yakalayan ve yönetimin ortaya koyduğu projeden memnun olan başarılı orta saha takımıyla sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

MONTELLA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Emre Akbaba, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı ve teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da geçer not aldı. Başarılı orta saha kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adana Demirspor'da önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba için kollar sıvandı. Yönetim 30 yaşındaki oyuncu ile en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Adana Demirspor formasıyla ligde bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı orta saha, 5 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi

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