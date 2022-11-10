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Spor

Emre Akbaba'dan Adana Demirspor'a çok ağır darbe! Dudak uçuklatan rakam...

Emre Akbaba, Adana Demirspor'da performansıyla adeta bin pişman etti. Yaz aylarında Galatasaray'dan kadroya katılan Emre Akbaba'nın Adana ekibine maliyeti ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Kasım 2022 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Emre Akbaba'dan Adana Demirspor'a çok ağır darbe! Dudak uçuklatan rakam...
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Adana Demirspor'un yazın Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Akbaba, yeni takımında performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a maliyeti ise dudak uçuklattı.

EMRE AKBABA'NIN BONSERVİSİNİN YARISI ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yazın başında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen Emre Akbaba, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmıştı. Adana Demirspor, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı kadrosuna katmıştı. 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyen Adana ekibi, oyuncunun satışı halinde de eski kulübü satışından %50 pay da alacak.

EMRE AKBABA'NIN MALİYETİ AĞIR OLDU

Emre Akbaba'nı Adana Demirspor'a maliyeti ise dudak uçuklattı. Adana Demirspor, 30 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllığına sözleşme imzaladı ve yıllık ise oyuncuya 20 milyon TL üstü maaş ödeyecek.

7 MAÇTA 1 ASİST

Adana Demirspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Emre Akbaba, toplam 482 dakika süre aldı. 30 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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