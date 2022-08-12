Emre Akbaba'dan şaşırtan karar! Her şey birden alt üst oldu: Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'da hazırlık kampının yıldızlarından Emre Akbaba için işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin ardından yedek kalma ihtimali yükselen Emre Akbaba, takımdan ayrılmak istiyor.

EMRE AKBABA'NIN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Alanyaspor'da geçiren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Akbaba, bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılıların hazırlık kampında yıldızlaşan isimlerden biri olan Akbaba, Okan Buruk'tan da geçer not almıştı. Ancak sarı-kırmızılıların üst üste yaptığı transferlerin ardından 29 yaşındaki oyuncunun ilk 11 hayalleri suya düştü.

AYRILMAK İSTİYOR AMA...

Emre Akbaba'nın ilk 11'de yer bulma ihtimali zor olan Galatasaray'dan ayrılarak düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 29 yaşındaki orta sahayı hamle oyuncusu olarak kullanmak istiyor ve takımda kalmasını istiyor.

EMRE AKBABA'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Alanyaspor'da 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre aldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asist yaparak skora önemli katkıda bulundu.