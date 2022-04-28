Emre Akbaba'nın hayali sonunda gerçekleşiyor! Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Emre Akbaba, sergilediği başarılı performansla alkış topladı. Bu sezon yükselen performansıyla dikkat çeken Emre Akbaba, sezon sonu bonservisini elinde bulunduran sarı-kırmızılılara geri dönecek.

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EMRE AKBABA, ALANYASPOR'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Galatasaray'da Emre Akbaba, geçtiğimiz yaz aylarında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Alanyaspor'da sergilediği başarılı performansla çıkış yakalayan Emre Akbaba, büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılılar ise 29 yaşındaki orta sahanın yerini dolduramadı.

SEZON SONU GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Galatasaray'ın 2018'in yaz aylarında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve bu seneyi kiralık olarak Alanyaspor'da geçiren Emre Akbaba, sezon sonu Galatasaray'a dönecek.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.