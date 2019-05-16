Emre Akbaba'ya büyük sürpriz! Maç biter bitmez...

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve futbolcular kupanın kazanılmasının ardından saha içinde Emre Akbaba’yla görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Futbolcunun eşi Yasemin de TV ekranından Feghouli’nin Emre’nin formasını kaldırdığı anın görüntüsünü paylaştı. Yasemin Akbaba, “Harikasınız ya... Yalnız olsam ağlardım. Galatasaray bir his takımıdır” notunu düştü. Bu sezon ikinci kez ayağı kırılan Emre Akbaba, Türkiye Kupası’nın ardından büyük moral kazandı. Yıldız futbolcu, arkadaşlarından pazar günü de şampiyonluk beklediğini söyledi. Onlar da Emre’ye söz verdi.