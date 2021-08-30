İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2021 Pazartesi / 22 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3782
  • EURO
    9,9107
  • ALTIN
    487.726
  • BIST100
    1458.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Akbaba'ya sürpriz teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor
Spor

Emre Akbaba'ya sürpriz teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Emre Akbaba sarı kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Emre Akbaba'ya en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavililer oyuncu ile görüşme halinde.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33
ABONE OL

Galatasaray'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Emre Akbaba sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.