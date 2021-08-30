Emre Akbaba'ya sürpriz teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:33

Galatasaray'da yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Emre Akbaba sarı kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.