Emre Akbaba'yı yıkan haber! Her şey altüst oldu

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın kaderi Sergio Oliveira'nın transferinin ardından değişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Oliveira'nın kadroya katılmasının ardından Emre Akbaba'yı rotasyon oyuncusu olarak değerlendirme kararı oldu.

EMRE AKBABA'NIN PABUCU DAMA ATILDI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya Sergio Oliveira'nın alınmasının ardından Emre Akbaba'nın pabucu dama atıldı. Okan Buruk'un Oliveira'yı ilk 11'e monte edip Emre Akbaba'yı ise yedek kulübesinde değerlendireceği öğrenildi.

ALANYASPOR'A KİRALANMIŞTI

Emre Akbaba, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alanyaspor'a kiralanmış ve Akdeniz ekibinde geçirdiği başarılı sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

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EMRE AKBABA'NIN PERFORMANSI

Emre Akbaba geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre buldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katıldı.