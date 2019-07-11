Emre beldelsiz geliyor

DORTMUND’TAN İspanya’nın Celta Vigo takımına 2017’de 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu kulüpte sık sık kadro dışı kalmıştı. Önümüzdeki sezon da kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray’a gelmek istediğini, kendisini parlatan Fatih Terim’le yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyince Sarı-Kırmızılılar, İspanyol kulübüne başvurup bu oyuncuyu istedi. Bedelsiz olarak 2 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanan kanat oyuncusunun 2 milyon euroluk yıllık ücretini CimBom verecek. Emre Mor başka bir takıma giderse, satışından Celta’ya yüzde 20 pay verilecek.