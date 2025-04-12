Emre Belözoğlu: 1 puanı kayıp olarak görmüyorum

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bugün 1 puanı kayıp görmüyorum, 3 puan da olabilirdi. Yine de burada rakibimizi kendimizden olabildiğince uzak tutmak adına kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Belözoğlu, ligin son haftalarında herkesin çok motive olduğunu söyledi.

Bodrumspor'un kendi sahasında yeni hocasıyla planları rakiplerine uygulamada hemen hemen her maçta başarılı olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Fenerbahçe maçını hariç tutabiliriz. O da çok yüksek kaliteye sahip oyunculardan oluşan bir takım olması itibarıyla anlaşılabilir bir durum. Onun dışında çok başarılı bir dönem geçiren Bodrumspor'a karşı burada hava ve saha şartlarında oyuncularım mücadele etti ve oyun planına sadık kalmaya çalıştı." diye konuştu.

İlk 20-25 dakikalık periyotta oyundan çok memnun olmadığını, havanın bozması ve fırtınanın çıkmasıyla takımın kendine geldiğini belirten Belözoğlu, son 20 dakikada biraz daha oyuna girerek pozisyonlar bulduklarını dile getirdi.

İkinci yarı daha kısır bir oyun olduğunu, rakibe birkaç pozisyon dışında pozisyon vermediklerini dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 1 puanı kayıp görmüyorum, 3 puan da olabilirdi. Yine de burada rakibimizi kendimizden olabildiğince uzak tutmak adına kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum. Saha içerisinde 22 oyuncuyu da tebrik ederim kolay şartlarda oynamadılar. Yolumuza devam edeceğiz. Henüz kendimizi çok daha rahat pozisyona almış değiliz. Evet en alttaki iki takım, sondan üç ve dördüncü takıma karşı 9 puanlık üstünlüğümüz var ama önümüzdeki haftayı bay geçeceğiz. Oynayacağımız 6 maçta minimum 3 galibiyet hedefimiz var. Orada yine 1,5 puan ortalamasını yakalamak istiyoruz. Bunun için de çalışacağız."