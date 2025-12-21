Emre Belözoğlu: 7-8 oyuncunun değişmesi gerekiyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde takımlarındaki 7-8 oyuncunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çıktıkları planın bir bölümünü uyguladıklarını aktaran Belözoğlu, "Galatasaray'a karşı yaptığımız planda futbolcularım oyunu tutmak adına bence elinden geldiğince uygulamaya çalıştı. Oyunu 1-0'da tuttuk. Galatasaray, geçişi ve set hücumunu çok iyi oynayabilen bir takım. Maç 1-0 giderken 65-70. dakika gibi bir hamle yaptık. O hamlenin karşılığında da biraz daha cüretkar oynamaya çalıştık. Galatasaray ile bire bir eşleşmeye çalıştık. Bu karar, onların daha rahat alan bulmasını vesile oldu. Beraberliği yakalama ümidiyle yaptığımız bir hamleydi. Hücum anlamında isteklerimizin hemen hemen hiçbirini yapamadık. Defans anlamında Galatasaray'ı belli alanlarda sıkıştırdık, oyunu tutmaya çalıştık." diye konuştu.

Takımın bir değişime ihtiyaç duyduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyuncularımın isteğini, arzusunu görebiliyorum. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ederim ama devre arasında değişmemiz gerekiyor. Kasımpaşa, tarihinde ilk defa kendi sahasında maç kazanmadan devreye girdi. O yüzden takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor. Minimum 7-8 oyuncuyla değişmesi gereken bir takımımız var. İnşallah bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

"KEREM DEMİRBAY, İYİ BİR FUTBOLCU. İSMİ GEÇEN OYUNCULARDAN BİRİ DE O"

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay'ın transfer gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kasımpaşa'ya gelmeden önce takımın durumundan haberdar olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Teknik adam olarak elimizdeki gücü biliyordum. Kadroyla alakalı ekibimle bir değerlendirme yaptım. Buna rağmen en iyisini yapmak için buradayız. Devre arasında kadroyu güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Kasımpaşa'nın bunu yapması gerek. Kerem iyi bir futbolcu. İsmi geçen oyunculardan biri de o. Topu tutmada ve yönlendirmede, takımın omurgasında istediğim oyunu ortaya çıkaracak bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç var. Ceyhun Kazancı Bey ile görüştük. Takımın güçlenmesi adına bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki 17 maçta 8-9 galibiyet çıkartabilecek bir takım inşa etmek için hamleler yaparız. Buraya geldiysem kadro konusunda şikayet etmemeliyim. Elimden geldiğince oyuncularıma en iyi planı oynatmaya çalıştım. Bugün planlarımızın bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Karşımızda da güçlü bir takım vardı. Bunu kabul etmeliyiz."

"ARTIK KASIMPAŞA GEÇMİŞTEKİ BAZI YAPISAL DURUMLARDAN UZAKLAŞMAK ZORUNDA"

Emre Belözoğlu, elindeki kadroyla en iyi işi çıkarmak istediğini söyledi.

Artık genç bir teknik adam olmadığını dile getiren Belözoğlu, Kasımpaşa'nın genetiğinde çok gol atan, daha fazlasını yiyen bir takım olduğunu da ifade ederek, "Göreve geldiğimizde 3 maçta 8 gol yemiş bir takım vardı. Bizden sonra maç başına 1 gol ortalamasına düşürdük. Bugün karşımızdaki Galatasaray olmasa farklı bir senaryo olabilirdi. Artık Kasımpaşa geçmişteki bazı yapısal durumlardan uzaklaşmak zorunda. Buna mecbur. Elimdeki güç ile ne yapabileceğimi tecrübe ettim. Artık çok genç bir teknik adam olduğumu düşünmüyorum. Ben elimdeki güç ile ne yapabileceğimi biliyorum. Kendimi elimdeki malzemeyle en iyi oyunu ortaya çıkarmak zorunda hissediyorum. Elimde peynir ve domates varken ben sadece peynir ve domatesli en güzel pizzayı yapmalıyım. Kimse benden sucuklu ya da sosisli pizza beklememeli. Bu işin gerçeği budur. Ofansif anlamda kesinlikle değişmemiz, gelişmemiz gereken yerler var. Devre arasında vereceğimiz kararlar da bunu değişeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KASIMPAŞA'YA HANDİKAPLARI BİLEREK AMA DÜZELTEBİLECEĞİME İNANDIĞIM İÇİN GELDİM"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, lacivert-beyazlı takıma, bulunduğu durumdan çıkarabileceğine inandığı için geldiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerinde yaşadıklarını bir tecrübe gördüğünü anlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tercih ettiğim takımların gelişimimde etkisi olduğunu düşünüyorum. Başarılardan ve başarısızlıklardan bir çıkarım yapmak durumundayım. Bir teknik adam olarak elinizdeki güce göre en iyisini yapmak zorundasınız. MKE Ankaragücü'yle yaşadığımız süreç, bence tamamen hakemlerin organize ettiği bir süreçti. Antalyaspor da geçen sezon ligin en sıkıntılı kadrolarından biriydi ama iyi iş çıkardık. Sezona iyi başladık. 4 maçta 9 puan aldık ve camia mutsuzdu. Çünkü hepsini kazanmalıydık. Ben o yüzde bıraktım. Bazen ülkede gerçeklerle karşılaşmak istemeyen bir güruhla muhatap oluyorsunuz. Kasımpaşa'ya handikapları bilerek ama düzeltebileceğime inandığım için geldim. Teknik adamlık kariyerim iyi de gitse, kötü de gitse bir gün çok iyi yerlere gelme hedefimden vazgeçmeyeceğim. Yaşadığım her şey benim için bir tecrübe."