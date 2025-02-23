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Spor

Emre Belözoğlu Antalyaspor'un başında sahasındaki ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iç sahada alınan ilk galibiyetin mutluluğu yaşanıyor.

AA23 Şubat 2025 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu Antalyaspor'un başında sahasındaki ilk galibiyetini aldı
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Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetiminde ilk iç saha galibiyetini 6'ncı karşılaşmasında aldı.

Belözoğlu yönetiminde ilk maçında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Akdeniz ekibi, ardından evinde Başakşehir ile 0-0, deplasmanda ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu hafta Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Antalyaspor, bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyeti aldı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi evlerinde galibiyet özlemini Kasımpaşa maçı ile giderdiklerini söyledi.

Kasımpaşa'nın özellikle hücum hattının güçlü olduğunu dile getiren Gürcü, "Emre hocamız takımı çok iyi hazırlamıştı. Yine rakibe pozisyon vermedik. Takım motive ve inançlıydı. Hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 5 haftadır namağlup ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçler de bu inanç ve kararlılıkla devam eder." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsatan Gürcü, kupada da ilerlemek istediklerini kaydetti.

Gürcü, Antalyaspor'un her maça kazanmak için çıktığını, bu inanç ve motivasyon ile takımı güzel günlerin beklediğini vurguladı.

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