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Spor

Emre Belözoğlu: Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından konuştu. Belözoğlu, 'Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu.' açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Emre Belözoğlu, "Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı." dedi.

Belözoğlu, "Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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