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  • Emre Belözoğlu'ndan küfürlü tezahürata yanıt! ''Fenerbahçeli Emre'yim ben''
Spor

Emre Belözoğlu'ndan küfürlü tezahürata yanıt! ''Fenerbahçeli Emre'yim ben''

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla eledikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının maçın son anlarında kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasını değerlendiren Belözoğlu, 'Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan küfürlü tezahürata yanıt! ''Fenerbahçeli Emre'yim ben''
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Biz ligde son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bizim adımıza kötü bir senaryo vardı. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Tek maçın avantaj olabileceğini düşünüyordum. En büyük pay, oyuncu arkadaşlarımın. Çok hak etmediğimiz maçlar da kaybettik. Bugün karşılığını aldık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum, emeklerine sağlık" sözlerini sarf etti.

Taraftarla olan ilişkisine değinen Belözoğlu, "Biz geldiğimiz günden beri camia ile bütünleşerek bu enerjiyi yakaladık. Taraftarımız bana destek verdi. Buraya gelirken bir söz verdik. Bu sözü yerine getirmek istiyoruz. Ankaragücü her zaman en iyisini hak ediyor. İnşallah verdiğim sözü yerine getiririm. Bugün isteyen, arzu eden bir takım vardı. İnşallah böyle devam eder." dedi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA YANIT

Fenerbahçe taraftarlarının maçın son anlarında kendisine yönelik küfürlü tezahüratta bulunmasını değerlendiren Belözoğlu, "Benim söyleyecek bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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