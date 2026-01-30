İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Emre Belözoğlu: Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor karşısında sahada daha iyi oynayan taraf olduklarını ancak beraberliğe üzülecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi.

30 Ocak 2026 Cuma 23:08
Emre Belözoğlu: Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, beraberliğe üzülecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, oyuncuların elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bitiricilik konusunda problem yaşadıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Kaybetmek çok üzüntü verici bir şey. Futbolcuyken de böyleydi. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Geldiğimizden beri inşa etmeye çalışıyoruz ama nasipten ötesi yok. Yapmamız gereken çalışmak. Oyuncu grubumuz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sahada Samsunspor'dan daha iyi bir takım vardı. Karşınızda güçlü oyunculara sahip bir kadro var. Bitiricilik konusunda problem yaşıyoruz, bunu değiştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Öne geçmeyi başaramadıklarını anlatan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"3-0 ya da 4-0 yapacak bir maç değildi ama 1-0'ı yakalamamız gereken bir maçtı. Bunu değerlendirebilsek o zaman başka bir senaryo olabilirdi. İçeriye bazı oyuncular dahil ettik, kaliteyi yükselttik ama aralarında uzun süre oynamayanlar var. Onların gelişimleri de olacak. Önümüzde 42 puan var. Bugünkü mağlubiyet gerçekten bizi üzdü ama orada kalamayız. Bir an önce toparlanmalıyız. Takımım özverili şekilde gösterdiğimi yapmaya çalışıyor. Oyunun bazı gerçekleri var. O ortayı o dakikada kestirmeyecek ya da vurdurmayacaksınız. Oyun olarak yenilmedik ama skor maalesef üzücü."

Transfere ilişkinde konuşan Belözoğlu, "Transfer yapmamız gerekiyor gibi duruyor. 1 tane daha yapabiliriz. Kolay değil devre arası sıkıntılı. Herkes fit olsa başka bir senaryo ve oyun konuşabiliriz. Mevcutta 1 oyuncu daha getirme durumumuz olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Hajradinovic'in eksikliğini hissettiklerini aktaran Belözoğlu, "Hajradinovic burayı bilen bir isim. İrfan da çok iyi bir oyuncu ama 5 ay oynamadı adapte olması zor oluyor. Kolay değil, her şeyi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubu var. Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Benim bu işin dönebileceğine inancım var. Dönmeyeceğine inandığım an başka bir karar alırım." diyerek sözlerini tamamladı.

