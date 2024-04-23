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Spor

Emre Belözoğlu: Beşiktaş'a net bir üstünlük kurduk

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçından sonra görüşlerini aktardı.

23 Nisan 2024 Salı 23:26 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Beşiktaş'a net bir üstünlük kurduk
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

"BU SENE SKORLAR GELMEDİ"

Genç teknik adam sözlerine, "Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye devam etti.

Emre Belözoğlu, "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı." açıklamasında bulundu.

MORUTAN'IN SAKATLIĞI

Belözoğlu, karşılaşmada sakatlık yaşayan Olimpiu Morutan için, "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu." cevabını verdi.

Emre Belözoğlu, "İstanbul'a ümitli bir şekilde gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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