Spor

Emre Belözoğlu: Bu oyun kabul edilemez

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası sert açıklamalar yaptı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 16:23
Emre Belözoğlu: Bu oyun kabul edilemez
Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kasımpaşa, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa, teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ligde 10 maçta 7 puan topladı.

Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Belözoğlu, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar kötü oynayamayız. Rizespor, ilk defa bu kadar rahat kazandı ve hak ettiler çünkü karşılarında çok kötü bir takım vardı." dedi.

Genç teknik adam, "Gösterilen bu oyun kabul edilemez! Konuşmamız gerekenler var. Bu hafta için gereken konuşmayı yapacağız. Söylemem gereken çok şey var ama bugünlük böyle olsun, böyle kalsın." sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de 20 puanı bulunan Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek.

