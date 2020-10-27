27 Ekim 2020 Salı 21:23 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 21:23

Futbolculuk döneminde takıma müthiş katkısıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını toplayan Emre Belözoğlu bu yaz sezonunda da yaptığı transferlerle adeta Süper Lig'in dengesini değiştirmiş ve yine övgüleri almıştı. Kulübün 'Mohikan' isimli taraftar uygulamasının Ülker Arena'da yapılan lansmanına katılan Emre Belözoğlu, Fabio Luciano ve Gigi Datome'nin canlı yayına bağlanması esnasında İspanyolca ve İtalyanca tercümanlık da yaptı.

Başkan Ali Koç da Emre Belözoğlu'nun bu özelliğini överek başarılı futbol adamını tebrik etti.

"BİZE SENİN GİBİ İYİ OYUNCULAR BUL!"



Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en önemli stoperlerinden biri olan Luciano'ya "Bize kendin gibi iyi oyuncular bul. Buna ihtiyacımız var" dedi. Luciano'da sorulan soru üzerine Emre Belözoğlu'yla aynı takımda hiç oynamadığını belirtti ve "Seninle aynı takımda oynamak harika olurdu. Rakipler için çok zorluk çıkarırdık" dedi.