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Spor

Emre Belözoğlu: Daha fazla dinlenme ve çalışma fırsatı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

25 Nisan 2021 Pazar 19:59 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 19:59
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İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Rakiplerimize göre biraz daha dinlenme fırsatımız oldu. Geçen haftalarda olduğu gibi yine dersimize iyi çalıştık. Artık her maç, oynandıktan sonra diğer maçları baskılar halde. Doğru oyunla inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. İnandığımız bir oyun var, bütün oyuncular değerli. Bugün bu tercihler, başka bir maç farklı oyuncuları tercih edebiliriz. Daha fazla dinlenme ve çalışma fırsatı oldu. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Rakip iyi bir takım. Kendi sahamızda doğru, inandığımız oyunla kazanan taraf olmak istiyoruz. 3 gün sonra başka bir kadro olabilir. Tüm oyuncularımız değerli.

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