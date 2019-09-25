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Emre Belözoğlu derbi öncesi Max Kruse ile özel ilgileniyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-2011 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini derbiye hazırlıyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam ediyor. Ligde geride kalan 5 haftada 5 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz diken Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Samandıra'da 2010-11 sezonu 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini ekstra motive ediyor.

Fenerbahçe, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88'inci dakikasında, Alex de Souza'nın kafa vuruşuyla gelen golle birlikte maçı 2-1 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.

Maç sonu yaptığı değerlendirmelerde her zaman bireysel hedeflerden uzak, takım oyunu odaklı açıklamalar yapan Kruse, takım halinde yaptıkları son çalışmalarda soğukkanlı bir şekilde 90 dakika boyunca takım uyumunun korunması ve takım halinde skor elde edilmesi konusunda tüm takım arkadaşlarını uyardı.

8 OYUNCU İLK KEZ DERBİ HEYECANI YAŞAYACAK

6'ncı haftaya 1 maç kayıpla giriş yapan Fenerbahçe'de futbolcular Zanka, Adil Rami, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Max Kruse ve Vedat Muriç olmak üzere tam 8 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Takımın tecrübeli isimleri, Ersun Yanal liderliğinde bu futbolcuları Galatasaray deplasmanına hazırlıyor. 

(DHA)

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