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Spor

Emre Belözoğlu: En büyük hayal kırıklığı hakemdi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: En büyük hayal kırıklığı hakemdi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenen Onvo Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu, "İç sahadaki en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik." dedi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, ligde topladıkları 43 puanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Lig sıralamasında 1 maç eksikle Konyaspor'un üstüne çıktıklarına dikkati çeken Belözoğlu, "Oyuncu gücümüze göre iç sahada kazanmak üzere bütün çalışmalarımızı yapıyorum. İç sahada en iyi maçımız değildi ama kazanmayı bildik. Oyuncuları tebrik ediyorum. İyi mücadele oldu." ifadelerini kullandı.

Maçta iki takımın da üstün dönemlerinin olduğunu anlatan Belözoğlu, "Rakibimiz penaltıyı gole çevirseydi maç bizim için daha da zor olabilirdi. En büyük hayal kırıklığı hakemdi. Bu kadar kötü maç yöneteceğini düşünmüyordum. Maçın her anında Konyaspor'u tuttu, Konyaspor'un yanında oldu. Teknik adam olarak kendisiyle alakalı çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." diye konuştu.

Kalecileri Abdullah Yiğiter'in çok iyi performans sergilediğini dile getiren Belözoğlu, "Penaltıyı kurtararak bizi ayakta tuttu. Oyunun son bölümünde de iyi kurtarışları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ligden düşme problemi yaşayacaklarını düşünmediğini dile getiren Belözoğlu, "4 maçımız var. Konya, Sivas ve Bodrum'un bay maçları var. Ankaragücü ile geçen yıl 41 puanla küme düştük. Büyük konuşmayayım, matematiksel olarak rahatlamadan bir şey söylemek doğru olmaz ama 43 puanın kolay yakalanacak puan olduğunu düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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