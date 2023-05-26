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Spor

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin kalbimde çok farklı bir yeri var

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale yükseldikleri karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin kalbimde çok farklı bir yeri var
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 berabere kalıp finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Belözoğlu, "Gerçekten teknik adamlık zor bir meslek, futbolculuk kolay bir meslek. Sahaya müdahale edebildiğiniz kadar müdahale ediyorsunuz. Bugün Ankaragücü de bizim kadar hak etti ve mücadele etti." dedi.

Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren genç teknik adam, "Gol yedikten sonra oyunun kontrolünü aldık. Oyunun git-gelleri var. Bunun sebebini çok fazla maç yapmış olmamıza bağlıyoruz. 7-8 tane bize katkı vermiş oyuncu ayrıldı. Bazısı benim isteğimle bazısı ayrılmak durumunda kaldı. Bizim finalleri oynama kültürümüz var. Rakibimiz Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp. Benim için de farklı bir maç olacak. Fenerbahçeli Emre olarak anılıyorum, orada çok güzel anılarım da oldu çok zor günlerim de oldu. Fenerbahçe'nin benim kalbimde çok farklı bir yeri vardır. Ben ekmek yediğim her yerde sonuna kadar mücadele ettim, bu yüzden de Fenerbahçeliler beni bağrına bastı." ifadelerini kullandı.

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