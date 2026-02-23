İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'yi zorlayabileceğimizi düşünüyorum

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin güçlü kadrosuna dikkat çekerken eksiklere rağmen sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'yi zorlayabileceğimizi düşünüyorum
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun maç önü görüşleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu... Çok önemli oyunculara sahipler. Avrupa maçı haricinde çok iyi performans olduğunu söylememiz gerekiyor. Hem bizim rakiplerimizin kazanması hem de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle iki taraf için de çetrefilli bir hal aldı maç, daha gergin geçecektir. Güzel ve kaliteli bir maç olsun.

En büyük handikabımız, geldiğimizden bu yana ilk 11'de oynattığımız 3 oyuncuyu oynatamıyoruz. Büyük takımlar bile bu durumda zorlanabiliyorlar ama bugün dersimizi çalıştık. Burada sadece savunarak istediğinizi alamazsınız. Biraz istediğimiz çıkarsa Fenerbahçe'yi zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Keyifli ve güzel bir maç olsun umarım."

