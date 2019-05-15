Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Son dakika haberi! Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi şok Emre Belözoğlu gelişmesi... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağı şampiyonluk maçı öncesinde Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi.

EMRE BELÖZOĞLU, G.SARAY MAÇINDA YOK!

Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen kaptan Emre'nin pazar günü oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir kaptanın dün yapılan kontrollerinin ardından tedavisine hemen başlandı. Başakşehir'in sağlık ekibinin kaptan Emre Belözoğlu'nu Galatasaray maçında oynama ihtimalinin çok zayıf olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta Rizespor'u 3-2 yenmişti. Başakşehir ise evinde Ankaragücü'nün 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi olmuştu.

(Fotomac)