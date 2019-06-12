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Emre Belözoğlu: Görüntüleri izledim ve şaşırdım

UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Basın mensuplarına açıklama yapan Emre Belözoğlu, İzlanda havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını söyledi.

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UEFA EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.
 
Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.
 
Belözoğlu, İzlanda havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını söyledi.
 
Milliler, pasaport kontrolünden geçerek, havalimanından otobüsle ayrıldı.
 
İHA

Fırçayı uzatan Siamang özür diledi

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