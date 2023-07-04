Emre Belözoğlu: Hayalim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TV100'den Candaş Tolga Işık'a konuşan Emre Belözoğlu, "7-0 kaybettiğimiz maçta Galatasaray her geldiğini gole çevirdi. Kariyerimin en kötü günü diyebilirim." dedi.

Ülkenin kendi değerlerine sahip çıkmadığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Bu ülkede, bu ülkenin evladı olmak talihsiz bir şey. Bu ülkede kendi değerlerimize daha az değer veriyoruz. Hiçbirimiz konuştuğumuz kadar değiliz. Biraz daha her konuda samimiyet gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hull City iddialarıyla ilgili ise, "Acun Ilıcalı benim çok değer verdiğim bir abim ama yaptığımız şakalaşmalar dışında ciddiye taşınan bir şey yok. Zaten takımın başında genç, dinamik, kulübü bilen bir teknik adam var. İnşallah takımı Premier Lig'e taşır. O zaman da bizi isterse değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istediğini söyleyen Belözoğlu, "Hayalim Allah nasip ederse bir gün Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Giderken taraftara bir söz verdim. Allah da bana bunu birgün nasip edecek inşallah. Daha büyük hedeflerim bu ülkeyi temsil eden, kendi oynadığım kulüpleri de çok iyi bilen takımları çalıştırmak." açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASI

Genç çalıştırıcı, "Fenerbahçe-Sivasspor maçından önce oyuncularla 10 haftalık periyotta çok iyi bir hava yakalamıştık. Başakşehir'in başındayken Galatasaray maçında bir hayal kırıklığım nasıl varsa, Fenerbahçe'nin başındayken çıktığım Sivasspor maçında da vardı. 10 puan geriden geldik ancak ne yazık ki Sivasspor maçında başaramadık. Belki o gün oyuncu grubu olarak biz de çok istemedik, oyuncu grubunu tam inandıramadık." diye konuştu.

"F.BAHÇE SABRINI KAYBETMİŞ"

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe sabrını kaybetmiş durumda. Galatasaray ve Beşiktaş öyle değil. Fenerbahçe bir olamıyor. Diğer takımlarda başkanlar birbiriyle konuşmuyor ama pilav günleri oluyor ve yan yana oturabiliyorlar. Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe bir olabiliyordu." şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki en yetenekli yerli oyuncu kim?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, "Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür'ü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.