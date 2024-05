Emre Belözoğlu: Hedefimiz kalan maçları kazanmak

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyetinden dolayı Hatayspor'u tebrik ederek, "Bizim adımıza yine oyunda bazen istediklerimizi yaptığımız, sonuç alamadığımız bir maç daha oynadık. Bugün lig bitse Ankaragücü ligde kalıyor. Ankaragücü'nün sadece bir tane hedefi var. Önümüzdeki 6 puanın hepsini kazanmak" diye konuştu.

"BU İKİ HAFTAYI 6 PUANLA BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Yöneticisinden futbolcusuna, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti;

"Burada aslında en masum olan taraf, yine taraftarlar. Elinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil. Konuşmamız gereken şey herkes, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcusu kulübüne sahip çıkacak şekilde bu iki haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacağız. Allah izin verirse de Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde en azından ligde kalarak önümüzdeki seneye Süper Lig'de yoluna devam etmesi adına bu 6 puanın her birine talip bir şekilde şu anki konumumuzu korumak istiyoruz lig bittiğinde."