Emre Belözoğlu için kritik hafta

Başkent'te Emre Belözoğlu için kader maçı geldi çattı... Takımını 23 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarmayı başaran genç teknik adam adına Süper lig serüveni ise kâbusa dönmüş durumda. Emre Belözoğlu, 7. haftada Ankaragücü'nün başına geçtiğinde Ankaragücü 6 puanla 14. sıradaydı. Haftalardır galibiyet yüzü göremeyen Ankara ekibi, Gaziantep'in de kazanmasıyla beraber 16. sıraya kadar geriledi ve küme düşme potasının en güçlü adaylarından biri haline geldi. Son olarak en ciddi rakiplerinden biri olan Samsunspor'a karşı deplasmanda yaşanan yenilgi de Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun hedef tahtasına konmasına neden oldu.

BELÖZOĞLU DA KARARLI!



Milli ara öncesinde Başakşehir'le adeta final gibi bir maça çıkacak olan Sarı-Lacivertli takımda galibiyet dışındaki sonuçlarda ayrılık ihtimali oldukça yüksek. Emre Belözoğlu'nun da bu müsabakaya kendisi adına final gözüyle baktığı bildirildi.