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  • Emre Belözoğlu ile ayrılık! Fenerbahçe'ye İspanya'dan yeni hoca: Jose Bordalas
Spor

Emre Belözoğlu ile ayrılık! Fenerbahçe'ye İspanya'dan yeni hoca: Jose Bordalas

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör arayışlarıyla başladı. Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldığı iddia edilen sarı lacivertlilerin hedefinde ilk olarak Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas olduğu belirtildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:45 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:47
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Süper Lig'de sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için göreve gelecek teknik direktör adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe için gündeme gelen son isim Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezonda Bordalas'ı takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

TODOmercadoWEB'in haberine göre Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia da ilgilenmekte. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sergei Rebrov ile ilgilenen AEK'nın da Bordalas'ın durumunu araştırdığı ifade ediliyor.

Kariyeri boyunca sadece İspanya'da teknik direktörlük görevi yapan 57 yaşındaki tecrübeli çalıştıcı, 2015-16 sezonunda görev yaptığı Alaves'i tek sezonda LaLiga'ya çıkarmış ve onun yönetimindeki Alaves, 10 yıl sonra LaLiga'ya dönmeyi başarmıştı.

Alaves'i çıkardıktan sonra bu kez Getafe'nin başına geçen Bordalas, onları da LaLiga'ya taşıdı. 2019'da Getafe ile son hafta Şampiyonlar Ligi şansını kaçırsa da İspanya'da yılın teknik direktörü ödülünün sahibi olmuştu.

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