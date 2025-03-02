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Spor

Emre Belözoğlu ile buzlar eridi! Fenerbahçeli taraftarlar çiçeklerle karşıladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecekleri maç öncesi Akdeniz ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na çiçek taktim etti.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 20:22 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu ile buzlar eridi! Fenerbahçeli taraftarlar çiçeklerle karşıladı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala Akdeniz ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği ve hocalığını yaptığı sarı lacivertlilerin taraftarları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha önce Ankaragücü'nde teknik direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği bir maçta sarı lacivertli taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Belözoğlu, bu gelişmenin ardından eski takımının taraftarlarıyla arasındaki buzları eritmiş oldu.

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