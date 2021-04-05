Emre Belözoğlu: İlk maçımda taraftarla birlikte olmayı isterdim

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:40

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç öncesi yayıncı kuruluştaki açıklamaları şu şekilde:

Futbolculuk bittikten sonra başka bir görevle devam ettim. Şu anda da başka bir görevdeyim. Saha kenarı bambaşka bir tecrübe gerektiriyor. Duygularım değişik. Bu tecrübe gerektiren bir meslek. Fenerbahçe'nin genel anlamda direktörlüğünü yapmak herkese nasip olmaz. Çok kolay değil, bu görevi layığıyla yapmaya çalışacağım.

Rakiplerin ne yaptığından çok bizim ne yapacağım önemli... Ama ayrı bir motivasyon olacağı da ortada. Maç sonu 'Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazandık' demeyi çok isterim. Camianın ağırlığını ve aidiyetini oyunculara hissetirmek benim görevim oldu. Takım olarak motiveyiz. Umarım galip ayrılır ve Fenerbahçelileri mutlu ederiz.

Kendi sahamızdayız. Ben de ilk maçımda taraflarla birlikte olmayı isterdim. Türkiye'de 13-14 takım büyüklere karşı benzer oyun oynuyorlar. İç sahada 65 gündür kazanamıyoruz. İyi çalıştık diye düşünüyorum. Geri bildirimlere göre de bir kadro çıkardık sahaya... Kaybettiğimiz maçların analizini yaparak buraya hazırlandık. Umarım netice istediğimiz gibi olur.