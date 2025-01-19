İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Emre Belözoğlu ilk maçında mağlup!

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk Emre Belözoğlu'nun takımı Antalyaspor maçı 1-0'lık skorla kaybetti.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 15:46 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu ilk maçında mağlup!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.

Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde;

2-2 Fenerbahçe

2-0 Bodrum FK

3-0 Kayserispor

3-2 Sivasspor

2-1 Trabzonspor

2-0 Konyaspor

3-1 Adana Demirspor

3-0 Rizespor

5-0 Kasımpaşa

1-0 Antalyaspor

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.

Puanını 34'e yükselten Göztepe gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.