Emre Belözoğlu işi bitirdi! Yıldız isim Türkiye'ye dönüyor...

Star Gazetesi 11 Mart 2022 Cuma 20:01 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:51

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu takımı Başakşehir ile gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Genç teknik adam savunmayı yeni sezonda yeniden inşa edecek. Orta saha için ise daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan'ı düşünüyor.

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EMRE BELEZÖOĞLU, TOLGAY ARSLAN'I ÇOK İSTİYOR

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Emre Belözoğlu kadroda tecrübeli isimlerin olmasını istiyor. Genç teknik adam Udinese forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan için temasları kurmaya başladı.

TOLGAY ARSLAN'IN KARNESİ

Yıldız oyuncu 2 sezon İtalya Serie A'da Udinese forması giyiyor. Bu yıl çıktığı 26 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösteren Tolgay Arslan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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