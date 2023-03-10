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Spor

Emre Belözoğlu: İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

AA10 Mart 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu hava şartlarında oynanan karşılaşmanın sonucunun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sağanak nedeniyle saha zemininin bozulduğunu belirterek, "Maçın iki takım için zor olacağını söylemiştim. Saha ve hava şartlarına bakıldığında iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Benim öncellikli görevim, oyuncularıma teşekkür etmek olmalı. Göstermiş oldukları mücadele ve arzu... Özellikle maçın ikinci yarısında hepsiyle gurur duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında istedikleği oyunu sergileyemediklerini vurgulayarak, "Beraberlik bizim için bu saha ve hava şartlarında kötü bir skor diyemem. Maçın ilk yarısında daha iyisini yapabilirdik. Sahanın biraz daha iyi olduğu dönemde topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Karşımızda dinamik, sert, kaos oyunundan çok iyi beslenen bir takım var. Onlarla mücadele edebilecek gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

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