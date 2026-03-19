Emre Belözoğlu: İyi günlerin geleceğine inanıyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 2-1 mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; Kasımpaşa tecrübesi daha fazla olan oyuncuların bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama oyun defansta ve ofansta, herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Ne kadar iyi oynarsanız oyun tabela her şeyin ötesinde" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Belözoğlu, "Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi, bu motivasyonu hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim, büyük takımlar hariç üstünlük kurarız. Arzu, istek başımın üstünde. Hepsine teşekkür ettim ama bu pozisyonda olan takım, maçta pozisyon vermezken bu kadar kolay orta kestirmez, bu kadar kolay 18'de vurdurmaz. Böyle iki gol yiyemez. Kendimizi eleştirmeliyiz bu konuda. Ancak maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kamil oyundan çıkmasaydı... Onları çok şaşırttık ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kale içine kadar girdik. Risk aldığımız dönemde 2 pozisyon verdik. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Çok üzgünüm. Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen hayatta elinizden geldiğince yapmanız yetmez. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon euro harcamış bir takım. Biz inandığımız yolda, oyuncuları motive ederek iyi günlerin geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.