Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'ya layık bir son yaşatmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine ilk olarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek başlayan Belözoğlu, "Bugün maç özelinde oyuncularımı tebrik ederim. Çalıştıklarımızı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubum var. Kasımpaşa serüvenimiz iyi başlamadı ama sonra sonuçların geldiği bir takım ortaya çıktı. Son haftalarda tüm rakiplerimize karşı oyun üstünlüğü kurduk. Çalıştıklarımızın karşılığını aldığımız bir hafta oldu. Bundan dolayı mutluyum. Ama ne yazık ki işimiz daha bitmedi. Önümüzde 4 maç var. 12 puanın hepsine talip bir şekilde, işimize konsantre, Kasımpaşa'ya layık bir sezon sonu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU MİLLİ TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE GÖNDERECEĞİZ"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili de değerlendirmeler yapan Emre Belözoğlu, "İrfan Can'a karşı rakip olarak Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Başakşehir ile rakip oldum. O günden itibaren ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ön görmüştüm. Başakşehir'in de o dönemki yönetiminde bir yatırım yapıldı. O yatırımın içinde bizim de fikrimiz alınmıştı. Sonra Fenerbahçe'ye transferinde yine ben sportif direktördüm. Bugün burada yaşadığımız dostluğa binaen Kasımpaşa'yı tercih etmesinde farklı durumlar olsa da yine bana karşı sevgisinin olduğunu biliyorum. Bugün bence çok önemli bir oyuncuyu milli takıma hazır bir şekilde göndereceğiz. Bize daha katkısının devam edeceğini düşünüyorum. Hem iyi bir insan hem de iyi bir futbolcu. Onu buradan mutlu, güçlü bir şekilde inşallah sezon sonuna göndermek en büyük isteğimdi. Bugün baktığınızda son 3 haftadır çok iyi oynuyor. Ondan önce de elinden geleni yapmaya çalıştı. Cenk Tosun, Becao, Kerem Demirbay gibi büyük takımlardan gelen bütün oyuncular elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün burada bütün oyuncu grubunu tebrik etmem gerekiyor. Onlar bu işin baş mimarı, aktörleri" ifadelerini kullandı.

"İRFAN ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Son olarak kendisinin de Fenerbahçe forması giyerken Sivasspor'a kornerden gol atmasının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Benim golüm bu kadar güzel değildi. Sol ayaklı olup da bu kadar yüksek seviyede oynamış oyunculardan biri de benim. İrfan çok özel bir oyuncu. Zaten bence büyük oyuncuları diğer oyunculardan ayıran en büyük özellik nerede ne yapacaklarını kestirebilmeleri. Nerede güçlü ve nerede zayıf olduklarını bilmesi. İrfan da bunu çok iyi biliyor. Bugün attığı gol kilit açan ve bizi çok rahatlatan bir goldü. Hem kulübümüz adına hem onun adına çok mutluyum. Benim de onun gelişiminde ve fiziksel olarak değişiminde faydam olduysa ne mutlu bana. Futbol da biter, her şey bir gün biter ama dostluklar, arkadaşlıklar her zaman devam eder. Ben bunlara çok değer veren biriyim. O yüzden İrfan'a faydam olursa benden mutlusu olmaz. Kasımpaşa'ya karşı da sorumluluklarımız var. O da bunu hissedecek. Daha 4 haftamız var" diyerek sözlerini tamamladı.