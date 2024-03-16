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Spor

Emre Belözoğlu: Keşke sözleşme problemi olmasa

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının ardından Olimpiu Morutan hakkında konuştu.

16 Mart 2024 Cumartesi 20:35 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Keşke sözleşme problemi olmasa
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MKE Ankaragücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için teknik direktör Emre Belözoğlu yıldız oyuncunun sözleşmesiyle ilgili konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun o açıklaması:

"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkez geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim."

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