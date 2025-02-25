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Spor

Emre Belözoğlu: Kupa bizim için kısa vadede ana hedef değildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayan ve 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonrası konuştu.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 17:42 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Kupa bizim için kısa vadede ana hedef değildi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayan ve 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: "Bodrum maçının senaryosu gibi oldu, ilk yarıda oyuna giremedi oyuncular. Kupa bizim için kısa vadede ana hedef değildi. Gerçekçi olmamız gerekirse bizim için hedef ligde arka dörtlüden uzaklaşmak. Ondan sonra kupayı düşünebilirdik. Daha az oynayan oyunculara şans verdik. Çok Beşiktaş'ın üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum, beraberlik içten bile değildi ama çok kaliteli oyuncular var tabii. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

"LİGDE 9 PUAN HEDEFİMİZ VAR"

Ligdeki durumlarına vurgu yapan Belözoğlu, "Ligde 6 maç 9 puan hedefimiz var. Çok zor maçlarımız var. Bugün Beşiktaş ile oynadık, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de oynayacağız. İşimiz kolay değil ama en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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