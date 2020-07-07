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  • Emre Belözoğlu maç sonu sert konuştu: ''Ya kahramanız ya da hain''
Spor

Emre Belözoğlu maç sonu sert konuştu: ''Ya kahramanız ya da hain''

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

07 Temmuz 2020 Salı 21:13 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 21:13
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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 1-1 biten Gençlerbirliği maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...

"Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Hep beraber uğraşacağız. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.

Gündeme gelmek istemiyorum. Futbolu çok seviyorum. Ciddi bir süreç var önümüzde. Kendi içimizdeki sıkıntıları çözmemiz lazım. Fenerbahçeliler buna inansın. Başkanıma inanıyoruz. Benim üzerimden bir gündem olsun istemiyorum! Zararım hiç olsun istemem. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz."

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