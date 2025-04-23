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Spor

Emre Belözoğlu: Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan uzaklaşmak

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2025 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan uzaklaşmak
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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın da eşlik ettiği Belözoğlu ve futbolcular Sam Larsson, Güray Vural, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak forma, şapka ve atkı verdi.

Belözoğlu, gazetecilere açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın kutlu olmasını diledi.

"ÖNCELİĞİMİZ ALT SIRADAKİ 4 TAKIMDAN UZAKLAŞMAK"

Gazetecilerin Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları Sivasspor maçına ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, ligin sonuna yaklaştıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antalyaspor'da her şey iyi gidiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan olabildiğince uzaklaşmak. Kendimizi matematiksel olarak da rahat konuma getirmek istiyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Sivasspor'un da tabiri caizse son çırpınışları. Değerli bir şehir. Süper Lig'de isim yapmış bir takım. İyi de futbolcuları var. Bizim için kolay olmayacak. İnşallah centilmence, sportmenliğe yakışır bir maç olur ve kente mutlu döneriz. Matematiksel olarak her şey bitmeden rahatladığımızı söylemek istemiyorum. Önümüzde 6 maç var."

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