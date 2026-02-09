İSTANBUL 11°C / 5°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Emre Belözoğlu: Oynadığımız futbola söylenecek bir şey yok
Spor

Emre Belözoğlu: Oynadığımız futbola söylenecek bir şey yok

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, 'Bugün oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok' dedi.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu: Oynadığımız futbola söylenecek bir şey yok
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu. Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

