Emre Belözoğlu oynamazsa forma Luiz Gustavo'nun!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun oynayamaması durumunda ilk 11'de çıkacak.
Fenerbahçe'de milli arada gündem sakatların durumu. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Moses ve Isla'nın Alanya deplasmanında forma giyme ihtimalleri düşük.
Belindeki ağrı nedeniyle milli maçta görev yapamayan Emre Belözoğlu'nun durumu ise yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacak.
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yaşanan gelişmeler ışığında son haftalardaki kadro yapsını bozması beklenmiyor.Tek değişiklik Emre'nin forma giyememesi durumunda o pozisyonda yeni transfer Gustavo ilk onbirde sahaya çıkabilir.
Öte yandan milli takımlarına giden oyuncuların sergiledikleri performans camianın yüzünü güldürdü. Milli araya moralli giren sarı lacivertliler havayı kaybeteden Alanyaspor maçına hazırlanıyorlar.
(beIN Sports)
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